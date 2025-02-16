Глава администрации Гагрского района организовал избиение сторонника оппозиции

Находящийся в отпуску глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш организовал нападение на жителя Гагры, сторонника оппозиционного лидера Адгура Ардзинба, Самвела Дашян, открыто призывавшего голосовать за кандидата от оппозиции. Об этом сообщает телеграм-канал «Аиашара».

Сообщается, что Хагуш лично позвонил Самвелу Дашян и вызвал на разговор. К месту встречи подъехали друзья Хагуш, среди которых был депутат Гагрского районного Собрания, которые начали избивать Самвела Дашян.

Избиение остановили случайно проезжавшие мимо люди, которые увидев, что несколько человек избивают одного, решили вмешаться.

Жители города Гагра возмущенные избиением Самвела Дашян собрались у штаба кандидата в президенты Агура Ардзинба.

Они требуют привлечь главу администрации района Юрия Хагуш к ответственности за противоправные действия, драки, нападения на оппонентов власти — абхазов, русских, армян.

В связи с произошедшим в Гагру приехал экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзяпшба.

Как сообщают каналы, Самвела Дащян бывшего сотрудника МВД Леонид Дзяпшба знает хорошо и его избиение считает вопиющим фактом, который ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

«Всё будет сделано по закону и соответствующие структуры обязаны разобраться. Со своей стороны хочу сказать Юрию Хагуш — Самвел мой друг и я принимаю вызов», — заявил Леонид Дзяпшба.