Конфликтолог, бывший министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили уверен, что через аэропорт в Сухуми будет будут вывозиться подсанкционные грузы в Россию.

Бывший министр считает, что молчание правительства Грузии по этому вопросу обусловлено его интересами — «чтобы как можно больше грузов проходило через территорию Грузии».

По словам Закареишвили, Грузия, территории которой оккупированы, не должна играть по правилам игры России.

«О восстановлении аэропорта Сухуми говорят уже давно. Россия хотела выполнять некоторые рейсы во время Олимпиады в Сочи, но даже тогда не решилась, и теперь аэропорт реконструирован только для внутренних рейсов — то есть самолеты из Сухуми могут летать только в аэропорты на территорию России и наоборот. Логика здесь только одна: через Сухуми будет осуществляться транспортировка санкционных грузов. Это происходит и сегодня — грузы поступают из Турции, через Грузию [подконтрольную Грузии террриторию] и попадают в Гальский район, где находится очень большой терминал. Аэропорт станет дополнительным фактором, через который будут транспортироваться грузы в остальную часть России.

Это тот случай, когда грузинское правительство получает от этого определенные выгоды — эти грузы будут проходить через территорию Грузии, поэтому я глубоко убежден, что они заранее договорились с грузинским правительством.

Сегодня были опубликованы статистические данные, которые показывают, что экспорт и импорт в Грузию выросли в два-три раза — грузы ввозят и выозят. Соответственно, нам нужно четко определить, куда идет этот груз, как он перевозится, и мы увидим, что довольно значительный объем груза идет в Абхазию, или если не идет, то скоро пойдет, как только Россия начнет использовать этот аэропорт.

Я думаю, что молчание грузинского правительства по этому вопросу объясняется тем, что в их интересах, чтобы как можно больше грузов проходило через территорию Грузии. Правительство Грузии даже не скрывает, что не присоединяется к международным санкциям против России.

«Почему Грузия, территории которой оккупированы, играет по тем же правилам, которые устраивают Россию?» — заявил Закареишвили.

Закареишвили также рассказал о внешней политике Грузии и отметил, что партия «Грузинская мечта» продолжает предвыборную кампанию, а все ее послания направлены на собственных избирателей, которым она хочет «лапшу на уши повесить».

Эксперт считает, что «Грузинская мечта» и ее заявления более параноидальны, чем Гитлер.

«Грузинская мечта» продолжает предвыборную кампанию, ей необходимо победить на выборах, которые пройдут в октябре, на местных выборах. Все эти сообщения не для Европы, а для ее избирателей — они создают у них образа врага, якобы Европа стала нашим врагом, что «глубинное государство» и весь мир против нас. «Партии глобальной войны» по какой-то причине больше не существует, видимо, она исчерпала свои ресурсы, и теперь, используя более непонятные и расплывчатые термины, они хотят «повесить лапшу на уши» своих избирателей. Будем надеяться, что все больше и больше людей из рядов избирателей «Грузинской мечты» поймут, что все это ни на кого другого не действует, в Европе над этим насмехаются. Даже Гитлер не был таким параноиком, какими являются их заявления. Хорошо, что у них нет оружия и они не могут начать мировую войну, иначе они уже вышли в астрал во всех отношениях», — сказал Закареишвили.