Армяне решают судьбу абхазов

В Абхазии прошли т.н. выборы местного «президента». Так как никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, будет второй тур. В нем друг-другу будут противостоять Бадра Гунба из команды Бжания и ставленник Москвы, и представитель оппозиции Адгур Ардзинба, которого Москва пытается «потопить» всеми доступными методами, включая грязные пиар-кампании и запрет на въезд в Россию его сторонникам из Турции.

По предварительным данным, в первом туре Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба — 36,92%. Отметим, что российские фейк-опросы показывали 15%-ный рейтинг у Адгура Ардзинба в предвыборный период.

Грузинский эксперт Ираклий Цкитишвили полагает, что огромную роль в получении большинства голосов Бадрой Гунба сыграли проживающие в Абхазии армяне.

«На выборах обычно абхазы разделяются на сторонников представленных кандидатов, тогда как армяне голосуют в своем большинстве за кандидата, которого поддерживает Москва. Сейчас же Москва довольно четко дала понять, что Адгур Ардзинба для нее неприемлем. Более того, тех, кто поддерживает оппозицию, лишают гражданства РФ, а значит и российских пенсий и выплат. Это прямое воздействие на поведение избирателей. Ничего не говоря о том, как в последние несколько месяцев кремлевские посланники рекламировали одного кандидата, представляя его только в белом свете, а другого — топили черным пиаром.

Как известно, большинство жителей Абхазии имеет тесные связи с Россией. Особенно армянское население, которое постоянно перемещается между Абхазией и Краснодарским краем РФ. Почти все они имеют гражданство России и страх перед его потерей является слишком большим фактором, чтобы они голосовали «правильно». Следовательно, армянское население представляет из себя тот контингент, который всегда будет решать вопрос выборов в пользу Москвы», — считает эксперт.

Второй тур выборов должен пройти в двухнедельный срок (предварительно, 1 марта). В этом туре кроме как за кандидатов избиратели смогут голосовать и «против всех», который может внести довольно интересные коррективы в результат выборов.

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