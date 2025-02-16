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В Абхазии пройдет второй тур «выборов»

Выборы

В оккупированной Абхазии пройдет второй тур т.н. досрочных президентских выборов, в котором примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

«В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», — заявил председатель т.н. ЦИК Дмитрий Маршан.

По его словам, «предварительные итоги» объявят сегодня в полдень.

Вчера в оккупированной Россией Абхазии состоялись т.н. президентские выборы. На «пост» претендовали пять «кандидатов»: Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.

Напомним, вчера пресс-спикер Евросоюза по внешним связям Ануар Эль-Ануни распространил заявление, в котором отмечается, что ЕС не признает конституционные и правовые рамки т. н. президентских выборов, состоявшихся в оккупированном регионе Грузии, Абхазии.

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