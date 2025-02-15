Латвия осуждает проведение «выборов» в оккупированной Абхазии

Латвия осуждает проведение 15 февраля так называемых внеочередных президентских выборов в оккупированном Россией регионе Грузии — Абхазии, — говорится в заявлении МИД Латвии.

Как говорится в заявлении, Латвия не признает ни легитимность, ни результаты «выборов».

«Латвия призывает Россию выполнить все обязательства по Соглашению о прекращении огня, заключенному 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и отменить так называемое признание т.н. независимости регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии.

Латвия еще раз подтверждает свою твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении МИД Латвии.