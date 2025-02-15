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Евросоюз не признает правовые рамки «выборов» в Абхазии

Евросоюз

Евросоюз не признает конституционные и правовые рамки т. н. президентских выборов, состоявшихся в оккупированном регионе Грузии, Абхазии.

Соответствующее заявление распространяет пресс-спикер Евросоюза по внешним связям Ануар Эль-Ануни.

«Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, как то признано в соответствии с международным правом. Что касается т. н. президентских выборов, состоявшихся в оккупированном регионе Грузии, Абхазии, 15 февраля 2025 года, хотим отметить, что Евросоюз не признает конституционные и правовые рамки, в которых они были проведены. Евросоюз продолжит проводить свою политику по непризнанию и вовлеченности», — говорится в заявлении.

Напомним, чт сегодня в Абхазии проводятся т.н. президентские выборы, легитимность которых не признает ни одна страна в мире, кроме России.

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