МИД Грузии осуждает проведение выборов в оккупированной Россией Абхазии

Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение т. н. президентских выборов в Абхазском регионе, оккупированном Россией, которые являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, — говорится в заявлении МИД Грузии.

Внешнеполитическое ведомство Грузии также обращается к международному сообществу с требованием дать должную оценку и произвести надлежащее реагирование на действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение т. н. президентских выборов в Абхазском регионе, оккупированном Россией, которые являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.

На фоне оккупации со стороны России неотъемлемых территорий Грузии и в условиях, когда вынужденно перемещенным лицам и беженцам с оккупированных грузинских территорий не предоставляется право возвращения в свои дома, а остальному населению, оставшемуся на месте, приходится жить в условиях посягательств на основные права и свободы, Любые т. н. выборы, проведенные на оккупированных территориях, являются незаконными и не приведут ни к какому правовому результату, так как противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

Министерство иностранных дел Грузии обращаются к международному сообществу с требованием дать должную оценку и произвести надлежащее реагирование на действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию к прекращению действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также к выполнению возложенных на себя обязательств, в том числе по Соглашению о прекращении огня, заключенному 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и выводу своих войск с территории Грузии», — говорится в заявлении.