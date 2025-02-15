Прибывших из Турции на абхазские «выборы» граждан не пустили в Россию

Граждан, прибывших рейсом Стамбул-Адлер, чтобы принять участие в «выборах президента» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), не впускают на территорию России. Им вручают постановление о депортации. Об этом рассказывает житель Абхазии Юмит Ашуба, прибывший в аэропорт Адлер.

Телеграм-канал «АИАШАРА» сообщает, что имеется официальное подтверждение того, что пограничная служба ФСБ России депортирует жителей Абхазии, желающих заехать в республику для участия в голосовании на выборах.

«Тех, кто говорит о единстве нашего народа, следует спросить: кого вы подразумеваете под нашим народом?» — сказал один из прибывших Хакан Айдин.

В случае если гражданин, невзирая на врученное постановление все же решит въехать на территорию России, его ждет уголовное преследование. Стоит обратить внимание, что в постановлении указано наличие национального абхазского паспорта.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, в Абхазии проходят внеочередные «президентские выборы». За пределами Абхазии избирательные участки открыты в двух городах России (в Москве и Черкесске).

За день до выборов закрылся участок в Турции в городе Сакарья, где проживает значительная часть абхазской диаспоры. Ранее сообщалось, что власти Турции «запретили проводить голосование абхазской диаспоре в Турции, в том числе под давлением Грузии, чей МИД на днях прислал соответствующую ноту».