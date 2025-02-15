Украина не признает «выборы» в Абхазии — МИД

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в субботу распространило заявление, в котором говорится об осуждении проведения 15 февраля 2025 года так называемых «досрочных президентских выборов» на оккупированной Россией территории Грузии, Абхазия.

«Украина не признает эти фейковые «выборы» и рассматривает их как системную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим на оккупированной грузинской территории», — говорится в заявлении.

Украина неизменно поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемой «независимости» оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона / Южной Осетии, Грузия.

«Только консолидированные усилия мирового сообщества, в частности военная поддержка Украины и четкое соблюдение санкционных режимов против России, способны помешать агрессивным планам Москвы по восстановлению империи путем развязывания войн и этнических чисток на территориях суверенных стран», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия должна освободить оккупированные территории Грузии и Украины, а российские военные преступники понести «строжайшую ответственность за свои преступления».