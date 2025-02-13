В Абхазии признают, что Россия не дала, а лишила их суверенитета

В ходе дебатов на АГТРК кандидат в «президенты» самопровозглашенной республике Абхазия Адгур Хурхумал заявил, что Россия фактически забрала суверенитет Абхазии, когда признала ее как независимое государство. Он подчеркнул, что для Абхазии сегодня важно добиться уважения своих интересов, передает «Эхо Кавказа».

«Россия наш стратегический партнер, наш сосед. Мы должны в конце концов завоевать уважение наших интересов и нашей точки зрения. Сегодня его нет. Сегодня мы зависимы. Когда Россия объявила нашу независимость, она ее забрала. Почему мы ее отдали?» – сказал он.

По мнению Хурхумала, Абхазия должна стремиться к взаимному уважению с Россией:

«Мы можем совместно с народом двигаться вперед и развиваться. И сделать так, чтобы у них [России] было уважение к нам, и оно было взаимным. Вот чего нужно достичь сегодня. Мы должны по периметру закрыть границы, кормить себя самостоятельно и показать всему миру, что мы можем жить без всех. Вот тогда у нас будет независимость, и мы научимся делать многое».

Выборы нового местного лидера в Абхазии состоятся 15 февраля. В них примут участие пять кандидатов.