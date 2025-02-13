Абхазы думают, как прибрать к рукам ЛЭП «Кавкасиони»

В последние дни в абхазском политическом сообщество активно обсуждается тема ЛЭП «Кавкасиони». На фоне постоянного отсутствия электроэнергии в оккупированном Россией регионе, местные лидеры задались целью прибрать к рукам и этот источник.

Как известно, ИнгуриГЭС частично находится на подконтрольной абхазской стороне территории, в результате чего Абхазия получает оттуда электроэнергию бесплатно, которая в основном тратится на работу майнинговых ферм, принадлежащих в основном абхазским политикам и лидерам. Местному народу же на протяжении многих лет достаются лишь обещания об улучшении ситуации. Улучшить же ситуацию, за отстутствием желания и возможности что-то строить самим, можно только украв чужое.

Протяженность ЛЭП «Кавкасиони» 405 км, 38 км проходит по территории Абхазии. По этой линии Грузия экспортирует электроэнергию в Россию летом и получает ее оттуда при нехватке собственной. ЛЭП используется также для поставок электроэнергии в Турцию. ЛЭП «Кавкасиони» включена в систему южнокавказского энергообмена.

С целью разобраться с ситуацией исполняющий обязанности местного лидера Валерий Бганба провел рабочую встречу с главой «Минэнерго» абхазского режима Джансухом Нанба.

Бганба поинтересовался, проводились ли на участке линии, находящейся на балансе Абхазии, какие-то работы, если да, то кем и когда.

«Выясняется, что грузинская сторона отвела линию „Кавкасиони“ от ИНгурГЭС на новую подстанцию, построенную на территории Грузии. И теперь мы не имеем возможности выяснить, какой переток идет по этой линии», — сказал Бганба.

Нанба ответил, что в министерстве нет никаких документов, подтверждающих, что на линии производилось какие-то работы.

«Мы пытаемся детально разобраться в положении дел, но у нас, к сожалению, нет официальных источников информации. Мы будем делать все возможное, чтобы понять, когда, кем и как принималось такое решение, с чем оно было связано», — сказал и.о. министра энергетики и транспорта.

В ходе одной из открытых встреч с депутатами министр энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал, что до 2014 года между Россией и Абхазией существовал договор, согласно которому Абхазия как участник транзита получала за обслуживание линии около 80 миллионов рублей [чуть больше $756 тыс.] в год.

Но после 2014-го Россия расторгла этот договор, и с тех пор абхазская сторона не заработала с этой линии ни копейки.

Особенно воинственно по отношению к ЛЭП «Кавкасиони» настроен депутат парламента Кан Кварчия. По его мнению, если кабель не приносит пользы Абхазии, то его можно вообще уничтожить. На встрече с энергетиками он заявил:

«По нашей территории идет вражеский свет, а мы не имеем за это никакой выгоды. Может, вообще прострелить эту линию, чтобы ее вообще не было».

Сами энергетики говорят, что не видят никакой возможности вернуть контроль над линией и оплату за транзит. Хотя бы потому, что в Абхазии нет ни одного специалиста, который способен обслуживать этот кабель.