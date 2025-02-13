Регионы России рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов в Абхазию

Лидеры разных регионов России заговорили о запуске прямых авиарейсов в оккупированный Россией грузинский регион Абхазия на летний туристический сезон после того, как состоялся первый тестовый пассажирский рейс из Москвы в Сухуми.

Так, по сообщениям российских СМИ, возможность организации прямого авиасообщения рассматривают власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Местный губернатор Руслан Кухарук дал поручение проработать этот вопрос, отметив, что абхазские курорты пользуются большой популярностью у жителей округа.

Кухарук подчеркнул, что организация прямого авиаперелета потребует комплексной работы с туроператорами Югры и Абхазии для формирования привлекательных туристических пакетов.

— Необходимо подготовить единый туристический пакет для тех, кто готов и этим летом и последующие сезоны отдыхать на территории Абхазии, — добавил губернатор.

Ямало-Ненецкий автономный округ также рассматривает возможность организации прямого авиасообщения в Абхазию. «Полеты в аэропорт Сухуми могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев», — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора ЯНАО Александра Подороги.

Подорога добавил, что курорты Абхазии популярны у жителей округа, при этом направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом.

Основным авиаперевозчиком в ЯНАО является АО «Авиационная транспортная компания «Ямал». Согласно данным отчетности компании за 2022 год, АО полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.

В Абхазию желают летать и нежгородские власти. Пока решается вопрос о субсидировании авиаперелетов, рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. По словам Шалабаева, у нижегородцев есть большой интерес к отдыху в Абхазии, а у сухумцев — в Нижнем Новгороде. Также, как отметил мэр, влияет и долгий простой аэропорта в Сухуми.

Пока власти ведут переговоры с авиакомпаниями, которые будут готовы работать на этом направлении. Возможность запустить регулярный рейс в Сухуми рассматривает татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая на прошлой неделе выполнила тестовый полёт. Вопрос возобновления авиасообщения на регулярной основе пока находится на рассмотрении. Ранее сообщалось, что еще как минимум две авиакомпании намерены выполнять прямые рейсы в Абхазию.