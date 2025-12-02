Закареишвили: Молчание Тбилиси связано с возможным участием Грузии в схеме обхода санкций Россией

Молчание властей Грузии в связи с осуществлением первого тестового авиарейса из Москвы в оккупировнную Россией Абхазии связано с возможным участием Грузии в схеме обхода санкций Россией. Так считает грузинский конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили.

Как он заявил «Эху Кавказа», открытие аэропорта в Сухуми после полномасштабной войны в Украине не случайно. Россия сталкивается с экономическими проблемами, западный мир поддерживает санкции против Москвы. Поэтому Кремлю необходимо диверсифицировать пути поступления товаров путем обхода санкций, и по мнению конфликтолога, Грузия играет одну из ключевых ролей в этом процессе.

«Через Грузию проходит значительное количество товаров, в том числе из Турции в Россию. И очевидно, что Грузия в этом процессе участвует. Не то чтобы участвует реально, но и не отрицает, четко заявляя, что не будет присоединяться к международным санкциям. На фоне этого России требуются дополнительные ресурсы. Скорее всего, есть товары, которые из Сочи надо перебрасывать на остальную территорию России. Потому и затеяли восстановление и реабилитацию Сухумского аэропорта – проекта, который раньше не существовал. Определенные товары из Турции, возможно, морем или, скорее всего, автотранспортом, будут двигаться через Грузию в сторону Абхазии. В Гальском районе построили крупный терминал. Этот терминал явно не предназначен для нужд Абхазии – за один день он способен обслужить столько машин, сколько Абхазии хватит на целый месяц. Там будет проходить 4-5 фур. Скорее всего, эти транспортные средства будут доставлять товары как в Россию, так и останавливаться в аэропорту, откуда товары будут быстро транспортироваться по воздуху, доводя их до потребителей в российских регионах».

В связи с этим, отмечает Закареишвили, Грузии невыгодно реагировать, так как это может привести к упрекам со стороны России.

«Если Грузия начнет противодействовать этому, Россия может ответить, как она умеет: «Ты что, хочешь получить деньги и при этом делать вид, что невиновен?». И скорее всего, так и будет. Конечно, Грузия сейчас находится в очень щепетильном положении».

Но важно понимать, что аэропорт для Сухуми – это не только крупный инфраструктурный проект, но и важный символ их «независимости и государственности».

«Для всего мира, для постсоветского пространства и для Грузии, в частности, для ее граждан это сигнал: «Мы развиваемся, забудьте об Абхазии». Вот, видите, у нас уже есть аэропорт, самолеты летают», – говорит конфликтолог.

По его словам, пока Тбилиси не поднимет вопрос о статусе Сухумского аэропорта, не потребует его включения в международные списки и признания юрисдикции, «этот аэропорт не существует на карте». Однако полное игнорирование со стороны Тбилиси вряд ли может быть оправдано отсутствием его международного признания.