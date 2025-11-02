Женевские переговоры останутся в Женеве — сопредседатель ООН

Женевские международные дискуссии, по сути, и в соответствии с основополагающими документами, должны проводиться именно в Женеве, заявила сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу.

В Цхинвали во вторник прошла встреча участников дискуссий, в ходе которой обсуждалась подготовка к предстоящему 63-му раунду переговоров. Для этого туда прибыли сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ.

«Несмотря на различные мнения некоторых участников, они осознают, что по этому вопросу необходим консенсус. Решения должны приниматься по соглашению всех сторон. Поэтому мы встречаемся и будем встречаться в Женеве, потому что по данному вопросу консенсуса не будет», — отметила Султаноглу.

Она добавила, что на прошлом раунде дискуссии вернулись в прежние помещения во Дворце наций ООН.

«Мы там и останемся», – подчеркнула международный посредник.

Ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что российская сторона при поддержке абхазских и южноосетинских союзников уже приняла вопрос переноса Женевских дискуссий в другую локацию.