Официальный Тбилиси хранит молчание о тестовом авиарейсе из РФ в Абхазию

7 февраля в аэропорту Сухуми в оккупированной Абхазии приземлился российский самолет из московского аэропорта Внуково. По данным российских властей, это был испытательный полет, а регулярные рейсы между Россией и Абхазией планируется начать в начале лета. Несмотря на то, что это первый рейс в аэропорт, закрытый Международной организацией гражданской авиации (ICAO) за 32 года, даже спустя несколько дней после совершения полета власть «Грузинской мечты» до сих пор не отреагировала официально.

Информация о полете вызвала возмущение грузинского общества и оппозиции. Полет рассматривается как прямой вызов территориальной целостности Грузии и давней политике непризнания оккупированного региона.

Говоря об открытии Сухумского аэропорта, бывший депутат Парламента и руководитель проектов Лаборатории по изучению советского прошлого Георгий Канделаки заявил, что в течение 30 лет Сухумский аэропорт был закрыт ICAO по требованию грузинского государства. Он заявил, что ICAO может внести в черный список любую авиакомпанию, если она выполняет рейс из аэропорта, закрытого агентством. «ICAO, как и EASA (Европейское агентство гражданской авиации), может создать очень большие трудности для государства регистрации воздушного судна, выполняющего такой полет», — говорит он. Канделаки призывает власти «Грузинской мечты» запретить полеты компаний, которые будут выполнять рейс Москва-Сухуми.

Оппозиционная партия «Гахария За Грузию» раскритиковала власти Грузии и заявила, что «незаконная передача Сухумского аэропорта России и его ввод в эксплуатацию не вызвали никакой реакции со стороны режима Иванишвили». В заявлении говорится, что власть Грузии «не только не сделала официального заявления о защите суверенитета и территориальной целостности страны, но и не обратилось к своим западным партнерам, на усилиях которых так долго строилась политика непризнания оккупированных территорий и поддержки суверенитета страны». Партия призывает западных партнеров и друзей «адекватно оценить последний шаг Кремля против суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Бывший государственный министр по вопросам гражданского равенства и примирения Паата Закареишвили объясняет отсутствие реакции Тбилиси предполагаемым участием Грузии в схеме по обходу российских санкций. Закареишвили убежден, что открытие аэропорта Сухуми после начала масштабной войны в Украине неслучайно. Россия сталкивается с экономическими проблемами, и западный мир поддерживает санкции против Москвы, сказал он в интервью «Эху Кавказа». Поэтому Кремлю необходимо диверсифицировать способы получения товаров, обходя санкции, считает Закареишвили, добавив, что Грузия, вероятно, сыграет ключевую роль в этом процессе.

Реконструкция аэропорта Сухуми при поддержке России вызвала спорны. В октябре 2023 года было подписано соглашение между де-факто властями Абхазии и российской компанией «Инфраструктурное развитие» о «комплексной реконструкции» Сухумского аэропорта. Однако реализация проекта была затруднена финансовыми спорами. Позже стало известно, что реконструкцией Сухумского аэропорта займется компания «Инфраструктурное развитие» — это компания Рашида Нургалиева, сына бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева. Реализация проекта была отложена, и первоначально плановый полет был запланирован на июль 2024 года.

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило «Civil Georgia», что ни одна авиакомпания не сможет законно осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение по этому вопросу в соответствии с нормами Международной гражданской авиации. «Если какая-либо авиакомпания начнет летать в Сухуми, это будет нарушением как международных норм гражданской авиации, так и законодательства Грузии об оккупированных территориях, что осложнит работу авиакомпании на международных и грузинских маршрутах», — говорится в заявлении.

Бадра Гунба, бывший «исполняющий обязанности президента» оккупированной Абхазии и один из кандидатов на «президентство» оккупированного региона, прибыл рейсом из Москвы, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром транспорта Романом Старовойтом. Визит состоялся перед запланированными на 15 февраля т.н. «президентскими выборами».

Это также совпало с энергетическим кризисом в оккупированном регионе. По данным российского информационного агентства РИА Новости, Гунба встретился по этому вопросу с заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком. «Я думаю, обязательно совместно найдем решение тех вопросов с дефицитом, которые сейчас возникают», — заявил Грабчак в ходе встречи.

По данным российского издания «Медуза», во время визита Гунба в Москву Кремль пообещал возобновить финансовую помощь Абхазии. В рамках возобновленной помощи Москва обязалась перечислить Сухуми 343 миллиона рублей «на выплату заработной платы бюджетникам».