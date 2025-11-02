Джемал Гамахария: Сухумский аэропорт станет «серьезной» военной базой России

Глава Верховного совета Абхазской АР Джемал Гамахария заявил, что Сухумский аэропорт станет полностью российским и будет иметь два назначения: он будет не только гражданским, но и военным. Он станет еще одной военной базой для РФ.

И именно поэтому международное сообщество, ЕС и НАТО, должны обратить на это внимание, поскольку «война закончится и эти военные самолеты будут направлены скорее против Европы и НАТО», чем против Грузии.

Гамахария также подчеркнул, что основная часть обслуживающего персонала аэропорта — это кадры из РФ и что абхазов туда вообще не пустят.

Политик также отметил, что в день прилета из Москвы Бадры Гунба в Сухуми, 7 февраля, в соответствующих документах на русском и английском было зафиксировано от ИКАО, что это — Бабушерский аэропорт, на билетах — СухумИ, а не СухуМ, как это произносят в оккупированном регионе Грузии. Так, по его словам, Международная организация гражданской авиации ICAO соблюла элементарные правила, «и было отмечено, что этот аэропорт находится в Грузии и называется Сухуми. Только поэтому этот тестовый рейс стоил того», добавил он.

«Мы не должны забывать, что это не только гражданский, но и военный аэропорт в соответствии с соглашением, подписанным Сухуми и Москвой. Соответственно, абхазов туда вообще не пустят. Это будет общероссийский аэропорт, и не столько гражданский, сколько военный. Украинцы могут достать до Сочи, а в Ростове, по сути, аэропорт не функционирует — в этих условиях аэропорт Сухуми, а также морской порт Очамчире очень важны для них.

Итак, я уверен, что не только наше правительство обратит внимание на этот вопрос, но и международное сообщество, Европейский союз, НАТО должны обратить на это внимание, потому что война закончится, и эти военные самолеты будут направлены скорее против Европы и НАТО, чем против нас. Здесь будет серьезная военная база», — заявил Гамахария.

Напомним, 7 февраля в оккупированный Сухумский аэропорт прибыл тестовый рейс из Москвы с 21 пассажиром, в том числе из оккупированной Абхазии. На борту присутствовал кандидат в т.н. президенты Абхазии Бадра Гунба. Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять рейсы в Сухуми.

Осенью 2023 года стало известно, что восстановлением Сухумского аэропорта займется ООО «Инфраструктурное развитие».

Добавим, ИКАО — Международная организация гражданской авиации — не признает Сухумский аэропорт международным, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Организация аннулировала код аэропорта с 2006 года и удалила информацию о нем из документов.