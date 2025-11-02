Абхазии дадут льготный кредит на строительство гостиниц и пивзавода

Россия предоставит Абхазии льготный кредит под строительство гостиниц и пивзавода. Льготный кредит предусматривает 10%-ное участие в нем ахазской стороны и сам кредит в 7,5%.

Как сообщают российские СМИ, 577 миллионов рублей уже предоставлены для строительства гостиницы в Гагре. Эта гостиница одна из 6 проектов, куда Россия Абхазии инвестируют льготные кредитные средства почти на 4 млрд рублей. По информации «Эхо Кавказа», 1,2 млрд рублей инвестируют на строительство апартаментов в Сухуми, еще более 500 млн на гостиницу в Новом Афоне, 600 млн на строительство пивзавода в Гадауте и пр. По их информации, за строительством стоят влиятельные люди Абхазии (т.н. министры, депутаты и пр.) и члены их семей.

При этом по прошлым кредитам Абхазия не везде платила. Общая сумма задолженности по кредитным договорам, заключенным в 2015-2016 гг., с учетом неуплаченных процентов и пеней составляет 1,1 млрд рублей.

В связи с невыполнением условий кредитных договоров в отношении 6 проектов в период 2020-2024 гг. подано 15 исков в суды РФ и Арбитражный суд Абхазии на общую сумму 920,9 млн рублей.