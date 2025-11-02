Российские туристы боятся предвыборной напряженности в Абхазии

Российский союз туриндустрии (РСТ) опубликовал разъяснения касательно ситуации с продажей туров в Абхазию, где в последнее время наблюдается значительное увеличение отказов от бронирований. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество отказов от туров в Абхазию в зимний сезон возросло втрое.

Несмотря на отсутствие явных угроз для путешественников, неопределенность в политической ситуации заставляет российских туристов пересматривать свои планы на отдых в Абхазии, Как утверждает АТОР, многие туристы сейчас проявляют осторожность и сокращают новые бронирования. У некоторых операторов прирост новых бронирований упал на 30-40%. Туристы остерегаются бронировать поездки на лето — они ждут, когда закончится политический кризис.

Эксперты «Акцентов» отмечают, что в условиях текущей неопределенности говорить о восстановлении стабильного потока туристов в Абхазию пока преждевременно. Однако многие надеются, что ситуация нормализуется после второго тура выборов.