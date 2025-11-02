В Тбилиси прошла подготовительная встреча к 63-му раунду Женевских переговоров

В Тбилиси состоялась подготовительная встреча к 63-му раунду Женевских международных переговоров с участием сопредседателей переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Со стороны Грузии встречу возглавил заместитель министра иностранных дел и глава грузинской делегации на Женевских международных переговорах Лаша Дарсалия.

На встрече особое внимание было уделено необходимости обеспечения эффективности переговорного формата. В этом контексте акцент был сделан на ключевых вопросах повестки дня Женевских международных переговоров — выполнении Россией международных обязательств, взятых в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенным при посредничестве ЕС, а также на необходимости прогресса в обеспечении безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев.

Также была подчеркнута важность безусловного восстановления механизма предотвращения инцидентов и реагирования (IPRM) в Гали и проведения регулярных встреч в Гали и Эргнети в соответствии с его основополагающими принципами.

Грузинская сторона обратила внимание на ситуацию в оккупированных регионах и вблизи линии оккупации с точки зрения безопасности, гуманитарной ситуации и прав человека. Кроме того, были отмечены шаги, предпринимаемые в грубое нарушение фундаментальных принципов международного права и направленные на незаконную аннексию оккупированных регионов. В этом контексте грузинская сторона подчеркнула вопрос незаконного введения в эксплуатацию аэропорта в оккупированной Абхазии.

Также грузинская сторона указала на незаконность так называемых «президентских выборов», запланированных в регионе Абхазии, что является очередным грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Проведение 63-го раунда Женевских международных переговоров запланировано на 4-5 марта 2025 года.