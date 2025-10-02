Десять сотрудников Гальского ГАИ подали в отставку

Десять сотрудников Галского ГАИ подали заявления об отставке, в пятницу 8 января, сообщает «Нужная газета».

Поводом для демарша людей разного возраста и занимающих разные должности, стало увольнение их руководителя «по политическим мотивам».

Днем раньше приказом руководства абхазского МВД от занимаемой должности был отстранен начальник Гальского ГАИ Астамур Тания. Официальная причина — «Тания не прошел ежегодную квалификационную аттестацию, которую проходят все сотрудники ГАИ в обязательном порядке. Также им нарушен порядок формирования и сдачи ежегодных отчетов по вверенному подразделению». Его коллеги же уверены, что действительной причиной увольнения стало его «неосторожное высказывание, что он будет голосовать на выборах за Адгура Ардзинба, что идет вразрез с установкой руководства МВД, Управления ГАИ и Гальского РОВД, а главное — указаний Москвы.

Сейчас начальник Гальского РОВД Бадри Джикирба пытается отговорить сотрудников ГАИ от увольнения, делая основной упор на то, что после такого демарша их никто не возьмет на работу в систему МВД.