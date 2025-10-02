Леван Микаа получил уведомление ФСБ о лишении его гражданства РФ

В прошлом месяце абхазский оппозиционер Леван Микаа был лишен гражданства РФ. Соответствующее уведомление от ФСБ датировано 15 января, однако вручили адресату лишь сейчас. Тут же следует отметить, что обжаловать данное решение он может в течение 10 дней со дня его получения.

Причиной такого решения российских властей называются «действия, способствовавшие дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Республики Абхазия, приведшие к нарастанию напряженности вблизи государственной границы Российской Федерации». ФСБ утверждает, что указанные действия создают угрозу национальной безопасности РФ и являются основанием для лишения его гражданства РФ.

Если отбросить все эти замысловатые изречения ФСБ и посмотреть по факту — Россия лишила гражданства оппозиционера, который принимал активное участие в протестных акциях, в результате которых ушел в отставку поддерживаемый Кремлем местный лидер Аслан Бжания и были назначены досрочные «президентские» выборы.

Протесты были связаны с ратификацией российско-абхазского инвестиционного соглашения.

Напомним, что ранее появилась информация о лишении гражданства РФ еще одного оппозиционера – Кана Кварчия.

6 февраля оппозиционеры провели пресс-конференцию, на которой Кан Кварчия заявил, что они не получали официального документа или объяснений, за что были лишены российского гражданства.

«В чем заключалась внутренняя политическая деятельность Левана Микаа и моя? Мы были против этого соглашения (инвестсоглашения – прим ред.), которое не учитывает интересы Абхазии, абхазского народа и абхазского бизнеса. То есть вся наша борьба заключалась именно в защите интересов Абхазии, абхазского народа и абхазского бизнеса. Всеми нами уважаемый Сергей Кириенко говорит, что в дальнейшем любые соглашения должны учитывать интересы абхазского народа, бизнеса Абхазии. Тогда в чем противоречие между тем, что сказал Сергей Кириенко, и тем, чем занимались мы? Тогда в чем нас обвиняют те, кто совершил это деяние?», — заявил Кан Кварчия.

Леван Микаа со своей стороны заявил: «Мы не заслуживаем того, чтобы нас лишали российского гражданства. Самый главный вопрос — это прецедент. Такого прецедента не должно быть. Наши национальные интересы не противоречат интересам России. Этот вопрос касается всех граждан Абхазии, которые имеют российское гражданство».