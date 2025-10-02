Пропавшего в Абхазии российского туриста нашли мертвым

В Абхазии нашли тело пропавшего в январе туриста из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.

Погибшего мужчину обнаружили в обрыве на озере Рица утром 9 февраля. По предварительной версии, он мог сорваться со скалы. Поиски россиянина велись более недели.

Напомним, житель Тюменской области Алексей Берестнев пропал в конце января. Он самостоятельно поднялся на высокогорное озеро и попросил ночлега у администрации реликтового парка. Ночью он заходил к сотрудникам парка за сигаретами, а утром, когда его пришли проведать, на месте стоянки нашли только вещи туриста.

Сообщение об исчезновении отдыхающего немедленно передали в местном МЧС, поиски прерывались из-за снегопада и ухудшения видимости. Сразу после возобновления поисковой операции тело туриста было найдено.