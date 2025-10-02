Как долго будет молчать правительство? — Давитая о тестовом рейсе из РФ в Сухуми

«Первый испытательный полет из Москвы во временно оккупированный аэропорт Сухуми был осуществлен с нарушением всех международных норм и правил. Я обращаюсь к правительству, как долго вы будете молчать?» — заявил в интервью изданию «Таймер» председатель партии «Европейские демократы» Паата Давитая.

По мнению Давитая, «Грузинская мечта» должна обратиться в ICAO и еще раз выразить протест против осуществляемой Российской Федерацией аннексии, а также проинформировать о том, как со стороны Российской Федерации нарушаются все международные нормы.

«Сегодня необходимо обозначить позицию; молчание неприемлемо», — говорит Давитая.

Аэропорт Сухуми прекратил свою деятельность в 1993 году из-за войны в Абхазии.

Международная организация гражданской авиации не признает аэропорт Сухуми международным аэропортом, поскольку организация признает территориальную целостность Грузии. ICAO отменила код аэропорта в 2006 году.

В октябре 2023 года абхазский оккупационный режим подписал соглашение с российской компанией о реконструкции. Компания, о которой идет речь, принадлежит сыну бывшего министра внутренних дел России Рашида Нургалиева.