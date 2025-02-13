Куда пропадают деньги, выделяемые на здравоохранение жителей Гальского района?

НПО «Черная книга» опубликовала журналистское расследование — «Неконтролируемое финансирование: почему гальцы не могут пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием». Журналисты утверждают, чтобы этническим грузинам, проживающим на территории оккупированного Гальского района, получать качественную первую медицинскую помощь, приходится пересекать линию оккупации, то есть т.н. блок-пост представителей оккупационных сил и де-факто властей Сухуми.

Все опрошенные подтвердили авторам расследования, что медицинские пункты в Гальском районе находятся в плачевном состоянии: граждане не могут получать соответствующие медицинские услуги и для этого им приходится пересекать Ингурский мост, который перекрывают с 8 вечера до утра. А когда он открыт, приходится давать взятку или делать дело «через знакомых».

Сказать точно, сколько людей на данном этапе проживает в Гали, сложно. Правительство Абхазской АР также не располагает точной цифрой. По неофициальным данным — около 55 000 человек.

В Гальском районе их обслуживают 6 медицинских пунктов, функционирующих при специальном финансировании, но несмотря на это, местные жители предпочитают получать медицинскую помощь в Зугдиди — так им надежнее.

Журналистское расследование содержит и выводы:

миллионы лари, перечисленные из бюджета Грузии в Гали, которые должны были быть потрачены на здравоохранение местных жителей, потрачены впустую. Бесплатные медицинские процедуры в Гали являются платными;

инфраструктура медицинских учреждений в Гали устарела и зачастую непригодна для использования;

часть местного медицинского персонала не получает зарплату, а часть получает ее наличными в течение многих лет при подозрительных обстоятельствах. Руководитель • медицинского учреждения распоряжается финансами в одностороннем порядке. Тбилиси не может контролировать процесс расходования средств, и пока эта ситуация не изменилась;

никто не хочет громко говорить о гальских медицинских учреждениях. Все боятся, что из-за распространения информации на них будет оказано давление.

Студентка, которая родом из села Отобая, рассказывает, что однажды ей нужно было сдать анализ крови. Она дважды сдавала анализы в Гальской больнице с интервалом в 5 дней. Оба ответа кардинально отличались друг от друга, поэтому она решила провериться в Зугдиди. Ответ из Зугдиди не совпал ни с одним из результатов анализов, проведенных в Гали. И таких рассказов много.

«Медицинским учреждениям не хватает необходимого оборудования, а то, что у них есть, устарело и непригодно к использованию. Здания амбулатории обветшали и расположены на месте бывшего детского сада или другого учреждения, разобранных и разграбленных во время войны. У них нет работающих машин скорой помощи и достаточного количества носилок. Проблемой является также укомплектование медицинских учреждений кадрами. Некоторые из них просто самоучки и не могут быть заменены молодыми образованными кадрами (Хотя респонденты выделяют несколько врачей, на которых они могут положиться)», — говорится в исследовании.

Программа специального финансирования реализуется Министерством по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты на всей территории Грузии. Ее цель — оказание бесплатной неотложной помощи учреждениям, пользующимся программой, и предоставление местным жителям доступа к медицинским услугам, в частности, амбулаторным и стационарным.

Согласно публичной информации, предоставленной исследователям Национальным агентством здравоохранения, в 2012–2018 годах по специальной программе финансирования финансировалось девять медицинских учреждений Гальского района, а с 2019 года по настоящее время — шесть.

Медицинские организации, работающие в Гали, получают средства, выделяемые в рамках «Специальной программы финансирования» от «Национального агентства здравоохранения». Агентство периодически объявляет об упрощении процедуры закупок. Медицинские учреждения оказывают агентству амбулаторные, стационарные и неотложные услуги.

В базе данных государственных закупок исследователи обнаружили 78 контрактов, заключенных этим агентством для медицинских учреждений Гали в период с 2019 по 2024 год. Их общая стоимость составляет 6,2 млн лари, а по состоянию на 11 октября было переведено 4,6 млн лари. Также была запрошена информация с цеью выяснить, кто и в каком объеме получил финансирование, и сравнить ее с имеющимися данными. В их ответе говорилось, что за последние 5 лет (включая 18 апреля 2024 года) на содержание шести медицинских учреждений в Гали было потрачено более 2 миллионов лари.

«Мы хотели выяснить в Министерстве здравоохранения, чем вызвана разница между подсчитанными нами суммами и цифрой в их письме, но пока не получили ответа о согласии на интервью. Поэтому мы считаем сумму, которую мы рассчитали на основе контрактов, более достоверной, поскольку мы видели доказательства своими глазами», — говорится в исследовании.

В договорах, заключенных с медицинскими учреждениями Гали, подробно не указано, какие именно услуги оплачивает Агентство. В актах приема-передачи такая информация также не указывается. Из этих соглашений или актов приема-передачи мы узнаем, что деньги действительно были переведены и дошли до конкретного человека в Гали. Акты и договоры подписываются уполномоченными лицами медицинских организаций.

Медсестры Гальской центральной больницы говорят, что деньги до них не доходят. Они так и не получили зарплату из Тбилиси. Руководство даже собирало их удостоверения личности, статистику медицинских случаев и подписи. В качестве причины называлось необходимость выплаты им зараплаты, однако деньги они так и не получали. «Если деньги не переводились, зачем им нужна была от нас эта информация?» — спрашивали медсестры.

Поговорив с медсестрами, исследватели узнали, что человек, собирающий у них подписи и копии удостоверений личности, — заведующая Гальской больницы Нона Колбая. Он работает на этой должности с 2020 года. Как рассказывают медсестры, они годами доверяли Ноне, верили ее обещаниям и ждали дня, когда получат положенную им зарплату. Однако теперь у них больше нет на нее надежды.

Исследователи связались с Ноной Колбая, чтобы поделиться тем, что услышали от ее сотрудников, и спросить, почему медсестрам не выплачивают зарплату, почему собирают их удостоверения личности и подписи и на что используются сотни тысяч лари, выделенные из бюджета Грузии для Гальской центральной больницы. Она даже не удосужилась задать ответные вопросы, а просто сказала: «Я не могу говорить с вами на эти темы по телефону, я могу общаться только с вышестоящими инстанциями».

Отдельно большой материа в исследовании отводится также медицинскому учреждению в селе Саберио, где, как видно из исследования, ситуация еще хуже, чем в Гали.

Полностью с материалом можно ознакомиться тут (на грузинском языке).