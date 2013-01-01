Москва поддерживает Рауля Хаджимба и его политику в Абхазии - Леван Кикнадзе

z Наша Абхазия
Наша Абхазия
"Эти горцы (лезгины, аварцы, черкесы, абхазцы - сост.) известны племенам, живущим в долинах своими периодическими набегами и грабежами в долинах Кубани и Кумы".(Э. Шантр 1887г)
Если количество свободных земель дозволит, то водворить вдоль берега до устья Ингура казачьи поселения, которые вместе с поселениями по р.Бзыби, могли бы составить Абхазское казачье войско под управлением начальника Абхазского военного отдела (Наместник Кавказа кн. Михаил 1864)
"Что же касается до мнения полковника Муравьева о заселении Дала русскими, то это требует еще внимательнейшего соображения, ибо страна эта подвержена нападениям карачаевцев и других ближайших к ней враждебных племен"(ген. Е.Д. Головин, 1841)
"система грузинской азбуки может быть принята за основание для общей азбуки всех кавказских языков, чуждых до сих пор грамотности; но если мы позаимствуем у грузин не только систему азбуки, но и начертания букв, то совершенно произвольно создадим затруднения, которые тем будут ощутительнее, чем более русская грамотность распространится по Кавказу (П.К.Услар, 1881)
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    • "Не было другого средства укрепить эту землю за Россией бесспорно, как сделать ее действительно русской землей. Меры, пригодные для восточного Кавказа, не годились для западного... Нам нужно было обратить восточный берег Черного моря в русскую землю и для того очистить от горцев все прибрежье..."(ген. Р. Фадеев "Кавказская война")
    "Нам Богом и судьбой предопределено жить вместе - на одной земле, под одним небом, в мире, дружбе, родственной любви.(Л. Маршания)
    "Все точки над "i" были, таким образом, расставлены, и у Ардзинбы, вернувшегося к началу августа в Сухуми из поездки в Турцию с пустыми руками, был теперь один выбор: или отказаться от затеянного, или силой (военной силой, кровью собственного народа) доказывать свое право на "независимость" со всеми ее атрибутами. Владислав Ардзинба, окруженный обещающими ему успех русскими советниками, выбрал второй путь".(С. Червонная)
    "Грузинские войска были введены в Абхазию по согласованию с Ельциным.(В. Ардзинба)
    "...Неподалеку от российско-абхазской границы я узнал о том, что в Кодорском ущелье, в глубине Сванетии, скопи­лись тысячи грузинских беженцев. Как при мне сообщили 1 октября по радиотелефону представителю российского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Юрию Дьякову, ежедневно дети и старики, лишенные запасов продоволь­ствия и теплых вещей, десятками гибнут в промозглом каменном мешке. Страшная война в Абхазии, обернувша­яся геноцидом, продолжается и после взятия Сухуми..." (А. Челноков)
    "Абхазия сегодня — это беспредел, безлюдье, вымершие деревни, заброшенные плантации чая и мандаринов, зато расцветающие посевы растений, сулящих в будущем золотую лихорадку наркобизнеса..." (И.Кирьянова)
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    • "Сами абхазцы не едины в вопросе о своем происхождении. Некоторые полагают, что они происходят от армян; другие утверждают, что предки их были выходцами из Египта или, может быть, из Абиссинии, ибо абхазцы себя называют Абсне..."(Я. Райнегс, 1796 г.)
    "Абазы живут по ту сторону Кубани, на берегах различных Рек, стекающихся в эту реку. Они живут в этой стране совместно с черкесскими племенами, но большая часть этого народа занимает побережье Черного моря, а восточное их - восточный Кавказ". (Клапрот, 1827 г.)
    "Необходимость и важность прочного занятия Абхазии, имеющей единственный хороший порт на восточном берегу Черного моря, - страны, которая, признавая власть России, должна бы служить основанием к распространению нашего владычества по всему восточному берегу, - конечно не может подлежать какому бы то ни было сомнению". (ген.-м. М.Т. Лорис-Меликов, 1858 г.)
    "Черкесы и абазы в своих преданиях говорят, что страна до прихода их расы (нации) здесь была заселена народом с таким маленьким ростом, что вместо лошадей пользовались зайцами. А вопрос об их происхождении окутан полным мраком. (Э. Спенсер, 1839 г.)"
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    • "Вера, господствующая между горцами, живущими за Кубанью и по берегу моря, магометанская. В Абхазии много новообращенных христиан, следы христианства видны и у сапсуг. Часть же сапсуг, абазех и абазин - идолопоклонники или не имеют никаких религиозных понятий. (ф. Торнау, 1835 г.)"
    "В Абхазии есть четыре значительных места: 1) Анаклия -крепость у устья Ингури, пограничное место с Одиши; 2) Анакопия, столица у моря, в середине страны; 3) Могви, а не Мокви - известный монастырь, расположенный на горе между прежними двумя (Анаклии и Анакопии - сост.). 4) Бичвинта, а не Бисциунта, главный монастырь и прежняя резиденция патриарха всей Грузии и Абхазии (согласно надписей, найденных в Гелати) (И. А. Гюльденштедт, 1745-1781 гг.)"
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    Если процессы в Абхазии не обострятся на днях, это произойдет к весне, и они могут перерасти в широкомасштабные акции, заявил в интервью газете "Резонанси" бывший замглавы КГБ Абхазии, генерал Леван Кикнадзе. По его словам, отрицательный настрой в отношении как власти, так и России настолько велик, что не исключено, что оппозиция будет противостоять и Москве. Напомним, что несколько дней противостояния в Абхазии в 2014 году завершились отставкой лидера абхазского режиа Анкваба, после чего "президентом"...читать далее
    Лорик Маршания
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    По заявлению бывшего представителя Генерального Секретаря ООН в Грузии Дитера Бодена (который недавно побывал в Сухуми), "абхазы являются европейцами и следует сделать все для восстановления более оживленных отношений с Европой". Как заявил Боден в интервью "Эхо Кавказа", он приехал в Абхазию по приглашению немецкого фонда "Бергхоф" с целью участия в биографическим салоне, и встретился также с представителями де-факто власти Абхазии. "Был острый конфликт, была война в девяностые годы. И сейчас, мне кажется, нет больше военных действий, нет больших...

    Леван Герадзе: Внешней политике Абхазии изменения «не угрожают»

    Интервью с аналитиком Леваном Герадзе, ранее активным участником грузино-абхазских переговоров. - В ходе предвыборных кампаний избирательных субъектов почти не звучит тема урегулирования конфликтов. В этом контексте исключение представляет т.н. лагерь пророссийских объединений. Как Вы полагаете, чем это объясняется, тема восстановления территориальной целостности уже не является актуальной? Согласно всем социологическим опросам, на первом месте среди актуальных вопросов для населения стоит социальная тематика: безработица, экономический кризис,...

    Конец эпохи Закареишвили

    Отставка министров-республиканских завершила одну большую эпоху в истории грузинской конфликтологии - периодом, который был связан с известным всем Паатой Закареишвили. Пройденный за последние 4 года путь ставшего министром представителя НПО является самым ярким примером того, насколько отличается один и тот же человек, находясь в оппозиции и правительстве. Как легко быть постоянно в режиме оппонирования. Можно говорить разную ерунду с верой в то, что никто не потребует с тебя ответа – ты ведь в оппозиции! Как легко 20 лет питать общество совершенно...

    Уникальные артефакты из Абхазии продаются на черном рынке

    Развалины античного города в Ткварчели, древнейшие захоронения Джантухи, Ачмадина и Гагиды - это неполный перечень археологических памятников, которые находятся на территории оккупированной Абхазии, и по сегодняшний день разграбляются. В оккупированном регионе российские и местные специалисты активно ведут археологические работы по финансированию России. По словам российских археологов, Абхазия является чрезвычайно интересной, поскольку находится на перекрестке цивилизаций и культур. "Эллада, Рим, Византия, Османская империя… На этой маленькой...
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    Война или мир – как вернуть Абхазию?

    "Мы обязательно вернемся в Абхазию, хотят этого абхазы, русские или кто бы то ни было - или нет. Мы вернемся, несмотря на то, опомнятся наши абхазские братья или ещё больше ожесточат свои сердца против нас".
    российский мифотворец
    Как на самом деле погибали в Абхазии "миротворцы"
    Российские политики спекулируют своими погибшими солдатами, для них это дело привыкшее. Разумеется, погибших в Абхазии относят к «жертвам грузинской агрессии», тогда погибших солдат в России следует отнести к «жертвам российской агрессии».
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    Грузия предлагает Абхазии широкий федерализм
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