Москва поддерживает Рауля Хаджимба и его политику в Абхазии - Леван Кикнадзе

Цкитишвили: Грузинская делегация поддакивает российской политике По заявлению бывшего представителя Генерального Секретаря ООН в Грузии Дитера Бодена (который недавно побывал в Сухуми), "абхазы являются европейцами и следует сделать все для восстановления более оживленных отношений с Европой". Как заявил Боден в интервью "Эхо Кавказа", он приехал в Абхазию по приглашению немецкого фонда "Бергхоф" с целью участия в биографическим салоне, и встретился также с представителями де-факто власти Абхазии. "Был острый конфликт, была война в девяностые годы. И сейчас, мне кажется, нет больше военных действий, нет больших... Леван Герадзе: Внешней политике Абхазии изменения «не угрожают» Интервью с аналитиком Леваном Герадзе, ранее активным участником грузино-абхазских переговоров. - В ходе предвыборных кампаний избирательных субъектов почти не звучит тема урегулирования конфликтов. В этом контексте исключение представляет т.н. лагерь пророссийских объединений. Как Вы полагаете, чем это объясняется, тема восстановления территориальной целостности уже не является актуальной? Согласно всем социологическим опросам, на первом месте среди актуальных вопросов для населения стоит социальная тематика: безработица, экономический кризис,... Конец эпохи Закареишвили Отставка министров-республиканских завершила одну большую эпоху в истории грузинской конфликтологии - периодом, который был связан с известным всем Паатой Закареишвили. Пройденный за последние 4 года путь ставшего министром представителя НПО является самым ярким примером того, насколько отличается один и тот же человек, находясь в оппозиции и правительстве. Как легко быть постоянно в режиме оппонирования. Можно говорить разную ерунду с верой в то, что никто не потребует с тебя ответа – ты ведь в оппозиции! Как легко 20 лет питать общество совершенно... Уникальные артефакты из Абхазии продаются на черном рынке Развалины античного города в Ткварчели, древнейшие захоронения Джантухи, Ачмадина и Гагиды - это неполный перечень археологических памятников, которые находятся на территории оккупированной Абхазии, и по сегодняшний день разграбляются. В оккупированном регионе российские и местные специалисты активно ведут археологические работы по финансированию России. По словам российских археологов, Абхазия является чрезвычайно интересной, поскольку находится на перекрестке цивилизаций и культур. "Эллада, Рим, Византия, Османская империя… На этой маленькой...