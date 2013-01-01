Москва поддерживает Рауля Хаджимба и его политику в Абхазии - Леван Кикнадзе

Если процессы в Абхазии не обострятся на днях, это произойдет к весне, и они могут перерасти в широкомасштабные акции, заявил в интервью газете "Резонанси" бывший замглавы КГБ Абхазии, генерал Леван Кикнадзе. По его словам, отрицательный настрой в отношении как власти, так и России настолько велик, что не исключено, что оппозиция будет противостоять и Москве. Напомним, что несколько дней противостояния в Абхазии в 2014 году завершились отставкой лидера абхазского режиа Анкваба, после чего "президентом"...читать далее